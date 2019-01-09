"Литовская почта" повышает зарплаты своим работникам

С 2019 года увеличиваются зарплаты у 4440 работников "Литовской почты" – по инициативе компании всем работникам, которые получали самые низкие зарплаты, увеличили тариф ставки.

Это обойдется компании больше чем в 0,6 млн. евро в год, это второе повышение зарплаты в компании за последний год. В августе 2018 года была увеличена зарплата 4300 работникам компании (это еще 1,8 млн. евро в год).

"Как и в прошлом году, повышение зарплаты работникам остается приоритетом нашей компании, однако, когда 58% наших расходов - это расходы на зарплаты, для прибыльной деятельности надо повышать зарплату поэтапно и последовательно. За последние полгода зарплаты увеличиваются во второй раз – это небольшие, но твердые шаги.

Кроме того, мы инвестируем не только в зарплаты, но и улучшаем условия труда: весной 210 почтальонов будут ездить на электрических велосипедах, понемногу идет обновление почтовых отделений, мы внедряем технологии – часть почтальонов работают на планшетках, запланированы инвестиции в новый центр логистики в Вильнюсе", – сказала гендиректор "Литовской почты" Аста Сунгайлене.

Всего в компании работают 4920 человек. 49% работников работают на неполную ставку, поскольку в городках и селах сократилось число населения, услуг стали предоставлять меньше.