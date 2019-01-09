В магазине Maxima на краже попалась пограничница

8 января, в 17.44 ч., полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Озо, в ТЦ была задержана женщина, которая украла из магазина Maxima товары на сумму 56 евро.

Подозреваемая - сотрудница Службы охраны госграницы (СОГГ), работающая на Кенской заставе A.K. (1987 г.р.).

Женщина сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. В СОГГ она служит уже 10 лет.

За последний месяц это уже вторая сотрудница СОГГ, которую подозревают в совершении кражи из магазина. 8 декабря в Вильнюсе задержали автомобиль BMW X5, которым в неслужебное время управляла сотрудница СОГГ Трибоняйской заставы Й.М. (1993 г.р.). В автомобиле обнаружили украденные из магазина Depo вещи. Водитель и ехавшие с ней двое мужчин (1992 и 1989 г.р.) были закрыты в КПЗ.