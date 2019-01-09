Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить

9 января Regitra сообщила список номеров, которые планирует обновить. В списке больше 60 000 новых комбинаций на букву L. Все желающие заказать конкретный номер могут сделать это по интернету.

Как известно, каждый номер содержит уникальную комбинацию букв и цифр, чтобы автомобиль можно было легко опознать.

Обычно при регистрации автомобиля ему выдают номера автоматически, в установленном порядке, однако по желанию клиента, ему могут выдать такой номер, какой он хочет, если этот номер не занят. Именно такие номера можно выбрать из представленного 9 января списка.

Этот список пополняется каждый квартал. 9 января объявили следующие комбинации: LAA, LAB, LAC, LAD, LAE, LAF, LAG, LAH, LAI, LAY, LAJ, LAK, LAL, LAM, LAN, LAO, LAP, LAR, LAS, LAT, LAU, LAZ, LBA, LBB, LBC, LBD, LBE, LBF, LBG, LBH, LBI, LBY, LBJ, LBK, LBL, LBM, LBN, LBO, LBP, LBR, LBS, LBT, LBU, LBV, LBZ, LCA, LCB, LCC, LCD, LCE, LCF, LCG, LCH, LCI, LCY, LCJ, LCK, LCL, LCM, LCN, LCO, LCP, LCR, LCS, LCT, LCU, LCV, LCZ.

Чаще всего люди выбирают инициалы, важные даты или названия моделей.

Согласно статистике, владельцы авто в Литве чаще всего заказывают комбинации из трех одинаковых цифр: 999, 888, 777, 666, 555 и 111, популярны комбинации 001 и 007.

"Жители Литвы любят выбирать номера, отражающие данные о модели или марке своего авто. Ну, а компании нередко выбирают комбинацию одинаковых букв для всех своих автомобилей. Мы заметили, что перевозчики выбирают для своих тягачей похожие комбинации цифр, например: 020, 030, 040. Якобы так легче администрировать", – сказал представитель Regitrа Антанас Раудонис.

При выборе комбинации по интернету из существующих номеров придется заплатить 35 евро, а при выборе из тех комбинаций, которые еще только готовятся производить - 150-250 евро.

Номер можно заказать по интернету (eKETRIS): https://www.eregitra.lt/eketris-web. В разделе услуг выбрать Noriu rezervuoti išskirtinį numerio ženklų derinį и выбрать подходящую комбинацию.

Напомним, что при смене номера, меняют и документы на регистрацию автомобиля. Их вместе с номерами курьер доставляет в течение 2 рабочих дней. Если номера еще не произведены, то придется ждать еще 5 дней.

Важно заметить, что номера заказать могут и те, кто только планирует купить автомобиль. Regitra бесплатно хранит такие заказанные номера в течение одного года.