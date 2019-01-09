Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения

Каждый человек индивидуально должен решать, участвовать ему в дополнительном (частном) пенсионном накоплении или нет, считает глава Института исследования рынка труда Литовского центра социальных исследований профессор Вильнюсского университета Богуслав Гружевский.

Аргументы молодых людей вроде "я до пенсии не доживу, не хочу об этом думать", он называет страусиной логикой и говорит, что надо настроится на то, что продолжительность жизни будет расти, поэтому уже с 30 лет надо думать об этом и перестать считать пенсионеров иждивенцами.

Ученый предлагает тем, кто решает для себя этот вопрос, следующий рецепт:

"Если вы не участвовали в накоплении, то я думаю, что по возможности надо это делать, даже если у вас небольшие доходы, потому что это не во вред вашей содровской пенсии.

Если вы уже участвовали в накоплении, тогда решение принять сложнее. В таком случае вам надо посетить ваш фонд, узнать, сколько удалось накопить. Потом пойти в "Содру" и узнать, как изменится ваша пенсия, и проектировать продолжительность вашей жизни на пенсии (в среднем это 20 лет).

Тогда посмотрите, что вы за это время выиграете в "Содре", если иметь в виду индексацию содровских пенсий и все государственные гарантии, или не выиграете – что лучше: забрать пенсию или остаться в фонде", – сказал Гружевский.

По мнению профессора, если человек накопил в частном фонде немного (например, 5000 евро), а на пенсию ему выходить через 3-4 года, то стоит вернуть эти деньги в "Содру" и восстановить свою содровскую пенсию. Перед этим стоит поинтересоваться, на сколько в результате увеличится пенсия.

"Если сумма больше – 10 000 и больше, то рекомендую учитывать потребности семьи. Если у вас есть какие-то серьезные потребности – ремонт жилья, проблемы со здоровьем – тогда забирайте деньги, инвестируйте в свое здоровье, будущее, воспитание детей. Если особых потребностей нет, предлагаю остаться и копить большую сумму на будущее", – сказал Гружевский.

Он акцентировал, что решение должен принимать каждый человек лично с учетом трех моментов: сколько вы накопили, сколько осталось до пенсии, какие у вас перспективы, потребности семьи, состояние здоровья.

Гружевский предложил не забывать, что основу составляет содровская пенсия.

"Конечно, часто это небольшая основа, высокое благосостояние содровская пенсия не составит, но даст основу, а остальное мы должны сделать своими усилиями, своей семьей, отношением к здоровью, своими профессиональными возможностями", – сказал Гружевский.

Молодежь до 40 лет в систему включается автоматически с возможностью отказаться от участия. Профессор считает, что у молодых людей тут даже не должно быть вопросов.

"Мой ответ такой – обязательно участвовать. Это дополнительные деньги в старости. Мы видим, что люди, которые стали откладывать в 45 лет и сейчас выходят на пенсию через 20 лет, а их зарплата была маленькая (до 600-700 евро), накопили немного, а их содровская пенсия уменьшилась.

Сейчас молодежи это не грозит. Сейчас участие в накоплении содровскую пенсию не снизит. Ведь это разные фонды. Обязательно участвуйте, иначе вы просто растратите эти деньги", – сказал профессор.

Если человеку 35 лет, он участвовал в накоплении, но получал небольшую зарплату, по мнению Гружевского, ему стоит перевести свои деньги в "Содру", а через год заново подключиться к системе, тогда его содровская пенсия не уменьшится. Но если человек накопил немалую сумму, ему стоит подумать, как поступить.