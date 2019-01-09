В Литве на несколько дней установится холодная погода

В ночь на среду в Литве значительно опустилась температура. Днем сильный мороз отступит, но все равно температура будет отрицательной. Будет 3-8 градусов мороза, только у моря будет 1-2 градуса мороза. 6-8 градусов будет в Вильнюсе и Утене, 4-6 В Каунасе и Паневежисе, в окрестностях Шяуляй - 3-5, в Клайпеде 2 градуса мороза. В Литве ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Ветер успокоится.

В четверг атмосферное давление поднимется. Снега будет меньше. Ночью осадки возможны местами, а днем без особых осадков. Ветер будет слабый переменного направления. Ночью мороз усилится. Температура быстро снизится. Утром будет 5-10, на востоке 11-16, а местами до 19 градусов мороза. В Вильнюсе и Утене будет 16-18 градусов мороза, в Каунасе 13-15, в Паневежисе 12-14, в Шяуляй 9-11, в Клайпеде всего 5-6 градусов. Днем также будет холодно - 4-9, на востоке местами 10-13 градусов мороза.

В пятницу ночью без осадков. Температура снова во многих районах опустится до 13-18 градусов мороза. Днем усилится ветер. Мороз отступит, ожидаются осадки.