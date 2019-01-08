Стоимость недвижимости в Литве превысила 100 млрд евро

Стоимость всего находящегося, зарегистрированного и оцененного в Литве недвижимого имущества превышает 100 млрд евро. По сравнению с данными прошлого года, средняя стоимость рынка недвижимости выросла почти на 8%, сообщил Реестровый центр.

Средняя рыночная стоимость всех находящихся в стране строений в среднем выросла на 5%. Как утверждают специалисты, в основном на это повлиял общий экономический рост Литвы и положительные демографические тенденции – с ростом покупательной способности населения, возможностей приобрести жилье, с ростом населения увеличивается и спрос на жилье.

В стране средняя рыночная стоимость квартир в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросла на 7%, коттеджи подорожали в среднем на 4–5%.

В прошлом году средняя рыночная стоимость недвижимого имущества коммерческого и административного предназначения повысилась на 3%, средняя рыночная стоимость всех находящихся и оцененных в стране земельных участков в среднем выросла на 8%.