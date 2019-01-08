Ландсбергис: в расследовании дела 13 января правоохрана Литвы несвободна

В расследовании дела о трагических событиях 13 января 1991 года литовская правоохрана несвободна, ее сковывают какие-то силы, говорит бывший председатель Верховного совета - Восстановительного Cейма Литвы Витаутас Ландсбергис.

"Есть предубеждение, а, может, и тиски, ограничения, чего нельзя расследовать", - сказал во вторник В. Ландсбергис, представляя во вторник в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса свою новую книгу о событиях 13 января,

Он отметил, что литовская правоохрана почему-то избегает поднимать вопрос об ответственности бывшего лидера Советского Союза Михаила Горбачева за убийства в Вильнюсе в январе 1991 года.

В. Ландсбергис подчеркнул, что в деле 13 января М. Горбачев даже не был опрошен, не говоря уже о предъявлении обвинения и привлечении его к суду.

Что сковывает правоохрану, по словам бывшего первого фактического руководителя Литвы, неясно.

"Где эта сила? Думаю, что это все та же старая сила. Благодаря этому делу у правоохраны Литвы есть повод выйти на свободу, но она несвободна, ее что-то ограничивает. Может быть, когда-нибудь эти механизмы вскроются", - сказал В. Ландсбергис во вторник в библиотеке.

Свою новую книгу "Вновь оттаявшие следы 13 января и смертельно равнодушная литовская юстиция" он назвал камешком в огород правоохраны Литвы.

"Мое оружие - представить реальные вещи, которые сложно или невозможно оболгать", - сказал В. Ландсбергис.

В книге он публикует различные документы января 1991 года, распечатки переговоров, свои более поздние комментарии о деле 13 января.

По словам В. Ландсбергиса, правоохрана странно ведет себя не только в отношении дела 13 января, но и в отношении дела о событиях на КПП Медининкай. Он говорит, что пришедший в сознание сразу после убийства должностных лиц на КПП Медининкай Томас Шярнас свидетельствовал, что в преступлении участвовал командир Вильнюсского ОМОНа Болеслав Макутынович.

"(...) но этот человек никогда привлекался к расследованию, не установлено, что Вильнюсский ОМОН там не участвовал, а приехал Рижский ОМОН", - сказал В. Ландсбергис.

Вильнюсский окружной суд три года рассматривал дело 13 января. Это одно из крупнейших дел в истории независимой Литвы. В феврале планируется вынесение приговора.

В деле 13 января более 60 человек обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Все обвиняемые, за исключением граждан России Геннадия Иванова и Юрия Меля, привлечены к суду заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Белоруссии, которые отказались предоставить Литве правовую помощь.

Вильнюсский окружной суд принял решение опросить в деле М. Горбачева в качестве свидетеля, было направлено несколько повесток, но Россия отказалась вручить их бывшему руководителю СССР.

В ночь на 13 января 1991 года была предпринята попытка свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При попытке занятия советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.

Подвижки в деле о военных преступлениях и преступлениях против человечности произошли после принятия поправок к закону о возможности привлечения к суду заочно.