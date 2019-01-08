По словам профессора, такие шаги могут быть обусловлены как тревогой Москвы за энергетическую безопасность, так и тактикой переговоров об энергетической политике.
"Российские официальные лица не раз выражали опасения, не воспользуется ли Литва своим положением как транзитной страны и не начнет ли ограничивать передачу и природного газа, и электроэнергии Калининградской области, пользуясь этим как геополитическим инструментом", - сказал Р. Вильпишаускас BNS.
"Можно только предполагать, насколько эти опасения серьезны, а насколько это лишь тактическое переговорное аргументирование во время дискуссий об энергетической политике", - добавил он.
По его словам, сделанные во вторник президентом России и руководством "Газпрома" заявления - это сигнал для Литвы и Беларуси.
"Вполне может быть, что российское руководство хочет сигнализировать и Беларуси, и странам Балтии о подготовке к снижению зависимости от транзита", - сказал Р. Вильпишаускас.
"Интересно и то, что этим шагом признается перспективность использования СПГ, потому что раньше мы не раз слышали, как представители России подчеркивали, что трубный газ, без сомнения, более конкурентоспособен, чем СПГ", - сказал он.
Во вторник в присутствии президента РФ Владимира Путина в Калининградской области был открыт плавучий СПГ-терминал.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что мощности терминала позволяют полностью удовлетворить потребность области в газе. На время испытания терминала Россия ограничила транзит газа через Литву.
Российские СМИ сначала интерпретировали заявления главы "Газпрома" как объявление о прекращении транзита, но впоследствии уточнили свои сообщения.
Договор о транзите российского газа через Литву действует до 2025 года.