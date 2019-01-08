"Газпром" объявил о готовности поставлять газа в Калининград минуя Литву

Газоснабжение Калининградской области переведено в автономный режим путем поставок с плавучего терминала. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин, передает BFM.ru.

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. Газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", — сказал он. Миллер отметил, что суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа, передает "Интерфакс".

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Вскоре российское агентство исправило сообщение, уточнив, что речь идет об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Беларусь и Литву по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Участие в торжественной церемонии принял президент России Владимир Путин.

"Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили - обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем - выполнена", - доложил президенту председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Пусконаладочные работы завершены, терминал и платформа полностью готовы к эксплуатации. Путин отметил, что это "очень важный объект для энергетической безопасности региона". Для Калининградской области это резервная система, газоснабжения, которая "сводит на нет все транзитные риски", подчеркнул президент. Терминал расположен в Балтийском море, севернее района Пионерский — Зеленоградск.

"Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить. В первую очередь, учитывая географическое положение Калининградской области. Мощность терминала — 2,7 млрд кубических метров газа в год практически в полном объёме покрывает потребности региона, гарантирует надёжный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа", — сказал В. Путин..

В Калининграде пришвартована плавучая платформа, с которой ведется отгрузка газа для закачки в ПХГ и для поставки газа потребителям области.

Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву, сообщают российские СМИ. В настоящее время Калининградская область получает природный газ по транзитному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Терминал способен, при необходимости, в полном объеме удовлетворить текущие и перспективные (до 3,7 млрд куб. м газа в год) потребности Калининградской области в природном газе. В результате газоснабжение региона, в случае необходимости, сможет быть полностью автономным на протяжении длительного времени.

Министр: транзит газа не прекращался

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что у Литвы до 2025 года есть договор о транзите газа в Калининградскую область с российским газовым концерном "Газпром" и он не нарушен, а заявление о прекращении транзита вызвано временным сокращением объема транспортируемого в Калининградскую область газа во время испытаний плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ)

Согласно данным карты маршрутов и передачи газа компании Amber Grid, в 15 00 газ продолжал поступать по газопроводу. Информация на сайте обновляется каждый час.

Калининград идет тем путем, которым Литва пошла 4 года назад, испытывает точно такой СПГ-терминал, как в Клайпеде. На самом деле точно так же, как и при испытаниях Литвой СПГ-терминала, был ограничен импорт природного газа из России. В технологическом отношении это необходимо, чтобы провести испытания такого терминала со 100%-ной мощностью", - прокомментировал агентству BNS Ж. Вайчюнас.

"Если говорить об этих заявлениях ("Газпрома" – BNS), то речь идет именно о моментальном сокращении транзита, значительном сокращении, но оно было произведено в целях проведения испытаний", - добавил министр.

Он заверил, что сейчас не наблюдается никаких нарушений долгосрочного договора о транзите.

"У оператора литовской газопередающей системы есть долгосрочный договор о транзите в Калининград, и он (действует - ред.) до 2025 года. Это договор по формуле "транспортируй или плати", иными словами, те объемы газа, о которых договорено до 2025 года, будут ли они транспортироваться или не будут - за эти объемы должно быть заплачено. В финансовом отношении и Литва, и оператор нашей передающей системы до 2025 года защищены, потому что именно таков договор. (...) А это моментальное сокращение естественно, технически необходимое, кратковременные сокращения объемов возможны", - сказал Ж. Вайчюнас.