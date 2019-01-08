Проверьте: можно узнать, в какой компании вы будете откладывать на частную пенсию

В Литве с января 2019 года вступила в силу новая пенсионная реформа. Сейчас все работающие жители младше 40 лет автоматически включены в систему частного пенсионного накопления и прикреплены к одной из 5 действующих в Литве компаний, предоставляющих такого рода услуги. Однако до сих пор никто не знал, к какой компании его прикрепили. С 8 января такая информация стала доступной.

Автоматически в системе участвуют все работающие жители младше 40 лет, включая тех, кто до сих пор не откладывал на пенсию дополнительно. Таких в Литве 130 000 человек.

Если подключиться к своей странице на сайте Фонда социального страхования ("Содра"), то вы сначала можете увидеть запись о том, что вы в пенсионном накоплении не участвуете, однако информацию о компании, к которой вас прикрепили, можно найти в разделе "Сообщения" (Žinutės).

В систему включены и родители, которые на данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком, и те жители, которые отказались от участия в системе в 2013 году (не зависимо от их возраста).

Sodros pranešimas apie priskirtą pensijų kaupimo bendrovę

"Жители, которые работают на себя, если по данным на 2 января они не закрыли свою индивидуальную деятельность, также включены в систему.

Включены в систему и те жители, которые в 2013 году отказались от дополнительного пенсионного накопления - независимо от их возраста.

Поэтому людям, которые думают, что они не участвовали, лучше проверить свою страницу, даже если им больше 40 лет, там есть вся информация, включая название компании, к которой их причислили", – сказала на пресс-конференции советник главы "Содры" Юлита Варанаускене.

Она напоминает, что у жителей есть время, чтобы определиться, участвовать ли им в системе, поскольку отчисления в фонды начнутся только с 1 июля. До 30 июня у жителей есть время на размышление. Всего лиц младше 40 лет даже после отказа трижды каждые три года будут подключать к системе. Всякий раз у них будет время на отказ.

О том, к какой компании человека присоединили, его уведомят и по электронной почте. Сами компании пока ничего не знают о тех людях, которые к ним попали, эта информация к ним поступит лишь в июле.

Если человек хочет участвовать в пенсионном накоплении второй ступени, то он может выбирать одну из 5 действующих компаний (Aviva, INVL Asset Management, Swedbank, Luminor, SEB), независимо от того, к какой из них его подключили автоматически. Для этого надо обратиться в компанию, в которой человек хочет откладывать деньги на пенсию. С некоторыми компаниями договор можно заключить и по интернету.