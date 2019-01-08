После трагедии в Польше в Литве проверят квест-комнаты

После пожара в одной из комнат квеста в реальности в Польше, в котором погибли пять подростков, на этой неделе в Литве проверят квест-комнаты, подтвердил Департамент противопожарной безопасности и спасения Литвы.

"Мы планируем посмотреть, какова ситуация в эскейп-румах, побываем в них. Посмотрим, каковы требования, осуществляются ли они", – сообщил BNS начальник Госуправления противопожарного надзора департамента Юрис Таргонскас.

По его словам, находящиеся в Литве комнаты с квестами в реальности оборудованы в помещениях различного предназначения, поэтому и требования, выдвигаемые к ним разные.

Ю. Таргонскас добавил, что после осмотра всех комнат будет принято решение об установлении определенных требований к помещениям такого типа, будет обсуждаться необходимость дополнений к ним.

Проверка будет длиться несколько недель. По данным Департамент противопожарной безопасности и спасения в Литве сейчас действуют около 40 эскейп-румов. В основном - в больших городах.