Житель Вильнюса сфотографировал у ТЦ Akropolis косуль

8 января по дороге на работу читатель портала GRYNAS.lt зафиксировал интересное явление: в Вильнюсе, в микрорайоне Шешкине, рядом с торговым центром Akropolis завтракало большое стадо косуль.

Казалось бы, косули в спальном районе Вильнюса - необычное явление, однако в литовской столице животные появляются нередко. Весной прошлого года на Кафедральной площади жители заметили кабана. За кабаном гонялись двое полицейских, однако не догнали, животное убежала в находящийся неподалеку парк.

Возможно, тот же кабан ранее был замечен в парке Вингис, на Ужуписе и в районе Анатакальниса.

Профессор Вильнюсского университета Алюс Улявичюс тогда сказал, что если это действительно был кабан, то это первый подобный случай на его памяти. Однако он не отрицал, что это возможно.

"В Нагорный парк кабан может прийти по берегу Вильняле. Обычно кабаны избегают встречи с людьми и территорий, где бывают люди, но иногда забредают. Однако это необычно, я об этом слышу впервые", - сказал тогда ученый.

Ситуации, когда в город забредают дикие животные, опасны. Дикое животное может выбежать на дорогу.

В последнее время в Литве растет численность копытных. Улявичюс сказал, что это последствие того, что обрабатывают все меньше полей.

"Одна из причин - перемены в использовании земли. Много земель запущено, земли поросли кустарниками и деревьями", – сказал ученый. Поскольку численность животных увеличилась, они ищут новые территории и забредают в город.