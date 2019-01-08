Премьер Литвы: аргументированных ответов о запрете на импорт свинины мы не получили

Использовав все дипломатические средства, Литва может прибегнуть к ответным действиям в связи с решением Польши запретить импорт свинины и свиней с основной части Литвы, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

"Эти действия, к которым прибегло соседнее государство, противоречат европейскому праву. В итоге мы не получили аргументированных ответов на вопрос о причинах принятия таких мер. Поэтому еще не все дипломатические средства использованы, и мы в любом случае их используем. Если нет, то Литва также вынуждена будет принять определенные меры", - заявил во вторник глава правительства в интервью радиостанции LRT.

В середине декабря Польша запретила импортировать свинину и свиней с основной части Литвы, которые выращиваются во второй зоне африканской чумы свиней (АЧС) – там, где есть падеж среди диких кабанов. В эту зону попадают территории северо-восточной, центральной и части южной Литвы.

По словам С. Сквернялиса, этот вопрос в ближайшие дни он намерен обсудить и с польским премьером. Глава литовского правительства дал понять, что Польше не выгодно принимать такие односторонние решения.

"Если говорить о балансе импорта-экспорта свинины, то это не в пользу Польши, поскольку больше импортируется польской свинины, чем экспортируется ее из Литвы", – пояснил С. Сквернялис.

На минувшей неделе министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис сообщил BNS, что если не удастся дипломатически договориться с Польшей, Литва предпримет ответные меры.

Согласно требованиям Евросоюза, страны могут торговать свиньями и их мясом из вторых защитных зон АЧС, после согласований с ветеринарной службой страны и предоставления документов, свидетельствующих о том, что мясо безопасно и качественно.