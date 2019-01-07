Министр: ваучеры могут стоить Литве 14 млн. евро

Правительство Литвы намерено ввести систему ваучеров на покупку продуктов. В связи с этим важно придумать чем мотивировать руководство небольших магазинов принимать продукцию фермеров и продавать ее. Об этом после встречи с представителями малого и среднего бизнеса сказал министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис.

"Нам нужно придумать, мотивировать руководство небольших магазинов принимать продукцию фермеров и продавать ее, как мотивировать фермеров продавать небольшое количество продукции, но по более высокой цене. С другой стороны - как мотивировать жителей прийти в этот небольшой магазин, а не в торговый центр", – сказал министр после встречи.

По его словам, представители малого бизнеса боятся, что это станет для них серьезным административным бременем.

"Надо, чтобы им не пришлось много делать для этого, чтобы не надо было программировать свои бухгалтерские программы, ведь пользы им от этого, наверное, не будет никакой, за исключением такой вывески, что они участвуют в кампании пропагандирования литовской продукции", – заметил Сурплис.

По его словам, систему планируют автоматизировать, чтобы предпринимателя, ничего не пришлось делать со своими кассовыми аппаратами.

По словам председателя совета малого и среднего бизнеса Дали Макутене, чтобы малый бизнес и фермеры пришли в себя, нужно создать систему, а ваучеры будут ее частью.

"Если будет система, это поможет. Я уверена. Но отдельные компании в Литве еще никогда не работали", – заметила Матукене.

По словам Сурплиса, внедрение системы обойдется в 20 000 евро. Ею смогут пользоваться все семьи, в которых есть дети до 6 лет, на компенсацию ваучеров потребуется 14 млн. евро.



В октябре 2018 года правительство Литвы одобрило введение системы ваучеров на продукцию местных фермеров и производителей. Эта система должна сделать популярнее литовскую продукцию и увеличить конкуренцию.