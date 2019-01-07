Ветер в декабре сбил цены на электроэнергию в Литве

Благодаря увеличению выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях в декабре прошлого года - третий месяц подряд - цена на электроэнергию в Литве снижалась.

По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 3,3% до 53,62 евро за мегаватт-час, сообщила компания Energijos tiekimas.

Снижению средней цены на электроэнергию способствовал и рост объемов выработки электроэнергии на ветроустановках: в Литве в декабре она увеличилась на 16,6%, в части других стран региона - еще более заметно.

"Скачок выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях начал компенсировать возросший из-за похолодания спрос на электроэнергию, который мог снова повысить цену на электроэнергию", - сказал для пресс-релиза гендиректор компании Energijos tiekimas Айнис Каваляускас.

Снижение цены также обусловил и рост объемов выработки на атомных станциях в Скандинавии. По сравнению с ноябрем объемы выработанной этими электростанциями электроэнергии увеличились более чем на одну десятую - на 10,7%.

Energijos tiekimas принадлежит государственной группе энергопредприятий Lietuvos energija.