Напившаяся на поминках женщина скончалась в полицейском автомобиле

5 января, в 13 ч., Шяуляйская полиция получила сообщение о том, что в зале ожидания Шяуляйского автобусного вокзала находится пьяная женщина, которая не ориентируется в пространстве.

Полицейские нашли 66-летнюю женщину сидящей на полу. Женщина рассказала, что приехала в Шяуляй на похороны. Женщина говорила невнятно, сама не могла встать на ноги, на проблемы со здоровьем не жаловалась.

Полицейские задержали женщину за нарушение общественного порядка, посадили в автомобиль VW Transporter и повезли в комиссариат на ул. Пурену. Открыв автомобиль, полицейские обнаружили, что задержанная не дышит и не двигается. Женщине стали делать искусственное дыхание и массаж сердца, вызвали врачей. Несмотря на все усилия, спасти женщину не удалось.

Полиция расследует причину смерти женщины. Полиция уточняет обстоятельства задержания женщины.