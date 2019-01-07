Вильнюсцам надоели кучи мусора: когда же ситуация улучшится

Вильнюсцы делятся в социальных сетях фотографиями переполненных новых мусорных контейнеров. Мэрия обещает до конца года решить эту проблему – появится в 6 раз больше таких площадок. Об этом в интервью LRT.lt сказал представитель Вильнюсской мэрии Валдас Юодис. По словам собеседника, также чаще начнут вывозить мусор, но дороже платить за услугу не придется.

Новая система вывоза мусора в Литве действует с 1 мая 2018 года. Однако ситуация в городе все еще не наладилась. После Нового года жители Виршулишкес стали делиться в социальных сетях фотографиями переполненных площадок для сбора мусора. Однако подобную картину в городе можно увидеть не только в праздники.

Представитель мэрии Юодис сказал, что ситуация за это время значительно улучшилась.

"Сейчас мы оборудуем подземные контейнеры во всем городе на специальных площадках. Уже оборудовано 130 полу-подземных контейнеров. До конца года появится 759 полуподземных или подземных контейнеров.

За такими площадками ведется наблюдение, чтобы вывести частотность вывоза мусора. На основе полученных данных будут корректировать графики вывоза мусора. Смешанные коммунальные отходы с таких площадок вывозят раз в день", – заметил Юодис.

В конкретном случае, о котором сообщили жители, по словам специалиста, мусор не вывезли, поскольку надо было починить мешок полуподземного контейнера.

По словам собеседника, более серьезная проблема - вывоз сортируемых отходов, вторсырья.

"Мэрия ведет переговоры о том, чтобы и из этих контейнеров мусор вывозили чаще, чем сейчас установлено в графиках. Мы видим, что пластик и бумагу надо вывозить не один, а два раза в неделю. Часто такие контейнеры бывают переполнены, поскольку из них реже вывозят мусор.

Мы видим, что вильнюсцы охотно сортируют отходы, это уменьшает количество коммунальных отходов, поэтому важно чаще вывозить сортируемый мусор. Жители за услугу сортировки не платят, ее финансируют на средства организации импортеров и производителей, поэтому и достигнуть соглашения в этом случае сложнее", – сказал Юодис.

По его словам, после того как мусор начнут вывозить чаще, услуга не подорожает.

"Подземные контейнеры оборудуют в соответствии с европейскими стандартами, они спроектированы так, чтобы их можно было легко обслуживать и чистить. Проект полуподземных контейнеров позволит участвовать в переработке отходов, экономном расходе природных ресурсов, охране здоровья вильнюсцев, а также визуально сделает город более привлекательным", – сказал собеседник.