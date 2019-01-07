Фейковые новости из России вызывают и улыбку и беспокойство

Какие книги чаще покупают в Латвии – о Гарри Потере или об Адольфе Гитлере? По словам кремлевских рупоров – о Гитлере их продают больше. Это одна из фейковых новостей, которая была объявлена в Европе в 2018 году. Сообщалось, что Россия в прошлом году активно распространяла фейковые новости мишенью которых стала почти вся Европа. Особое внимание уделялось Германии, Украине и странам Балтии.

Литовские специалисты, борющиеся с фейковыми новостями, говорят, что в этом году подобные атаки продолжатся. Особенно на фоне приближающихся выборов.

Ричардас Савукинас, который занимается борьбой с российской пропагандой, отметил, что новость о том, что американцы сбросили на Клайпеду атомную бомбу, но она не взорвалась, вызвала у него улыбку.

"Нас стесняет чувство морали, чувство правды. Мы понимаем, что нельзя лгать, должна быть справедливость. Их это не стесняет. Они систематически взращивают таких людей. Если вспомнить КГБ, то КГБ создавал именно такие методы", – сказал Савукинас.

В числе фейковых новостей 2018 года, которые вызвали самый большой резонанс, превалируют элементы нацизма. Мишенями таких новостей неоднократно становились Германия и Польша. Кремлевские рупоры обсуждали миграционный кризис.

В нацизме обвиняли и Украину. В ноябре во время одной теледискуссии в России участники заявили, будто бы Украина считает Гитлера национальным героем. Эту новость подхватили многие рупоры Кремля.

Какая связь между Потером и Гитлером? Известному волшебнику остается только склонить голову – кремлевские пропагандисты подсчитали, что в Латвии книга Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf) намного популярнее, чем приключения Гарри Потера. Неоднократно также распространялась и информация о том, что в страны Балтии нельзя ездить – иначе россияне будут финансировать нацизм.

Специалисты обращают внимание на то, что деятельность так называемых кремлевских троллей может стать активнее в социальных сетях. Особенно в преддверии выборов.