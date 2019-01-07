Польша запретила ввоз свинины и свиней из Литвы - защищает свой рынок?

Запретив импорт свиней и свинины из Литвы, Польша, по всей вероятности, защищает свой рынок, говорит глава Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы.

По словам Дарюса Ремейки, такой шаг Польша сделала после того, как ее фермеры устроили демонстрации в связи с низкими закупочными ценами на свиней.

"Упоминалось, что торговля свиньями в Евросоюзе (ЕС) ведется и из некоторых вторых зон, где установлен вирус африканской чумы свиней (АЧС)", - объяснил Д. Ремейка BNS.

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По его словам, Польша официально не объяснила, почему Литва больше не может экспортировать свиней и свинину - в ноябре прошлого года было договорено, что Литва может экспортировать свиней, в середине декабря ГПВС получила электронное письмо от польских коллег о том, что "по процедурным причинам торговля останавливается".

В соответствии с требованиями Евросоюза (ЕС), страны могут торговать свиньями и свежей свининой из вторых, чумных зон, согласовав все с ветеринарным ведомством соответствующей страны и предоставив документы, что мясо неопасное и качественное.

По словам Д. Рeмейки, ограничение - это вопрос сельскохозяйственной политики Польши. Он сказал, что этот шаг Польши нелогичен, потому что она завозит в Литву намного больше свиней, чем покупает у Литвы.

"Тут мы, литовцы, являемся их покупателями, потому что покупаем их продукты в куда больших количествах, чем мы туда вывозим. Выгонять покупателя со своего двора - близорукий шаг", - сказал глава ГПВС.

Литовский министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис говорит, что если с Польшей не удастся договориться дипломатическим путем, то будет рассмотрена возможность предпринять ответные шаги. Д. Ремейка подтвердил, что на этой неделе планируется тщательно проверить ввозимое из Польши в Литву мясо, его качество, однако есть надежда договориться по-хорошему.