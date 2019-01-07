Минздрав Литвы подготовил новое меню для школ и детских садов

После того как стали поступать жалобы в связи с новым порядком питания в школах, детских садах и больницах Литвы, Минздрав представил новые меню. По данным министерства, новые рецепты гарантируют здоровое и вкусное питание.

Рецепты подготовили шеф-повара, с 7 января их можно найти на сайте Минздрава. Они бесплатные, однако они также не являются обязательными для школ, детских садов и больниц.

"В блюдах сбалансировано количество сахара, соли, жиров, учитывается, насколько полезные продукты, отвечают ли они всем требованиям. Часть рецептов пробовали школьники, позже рецепты совершенствовали, согласовывали со специалистами", – сказала LRT представитель Минздрава Алина Жилинайте.

Новый порядок питания в школах, детских садах и больницах Литвы действует с сентября 2018 года. Из-за некоторых блюд постоянно поступают жалобы, жалуются, что они не вкусные, дети их не едят. Постоянно критикуют и больничную еду.