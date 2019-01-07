Доктор социальных наук: нет честного ответа на вопрос, стоит ли откладывать на пенсию в частном фонде

С начала 2019 года в Литве вступил в силу новый порядок пенсионного накопления, который до 30 июня позволяет жителям выбирать, хотят они участвовать в системе или нет. У жителей есть полгода, чтобы решить, будут они участвовать в системе дополнительного накопления или вернуться в Фонд социального страхования ("Содру"), оставив накопленную сумму в пенсионном фонде до старости. Определиться должны и те, кто до сих пор не откладывал на пенсию, но с вступлением в силу нового порядка, был автоматически включен в систему. На эту тему говорили в передаче "Неделя" на LRT с доктором социальных наук Ромасом Лазуткой.

– Я понимаю, что, возможно, много всяких "если" и "или" и других слов, когда вас спрашивают, стоит ли участвовать в системе пенсионного накопления, поэтому я спрошу так – стоит ли иметь дело с государством при пенсионном накоплении, поскольку если в течение 15 лет было 11 разных перемен, то возникает немало сомнений?

– В цивилизованных странах только государство и обеспечивает социальную защиту людям, значит и в старости. Без государства это было в Литве во время Сметоны. Это значит, что оставляешь хозяйство старшему сыну, а он тебя содержит до самой смерти. То время ушло и слава Богу, что ушло.

Для этого у нас есть государство, которое отвечает за социальную защиту, но есть и вторая часть, частные пенсии. Это на самом деле частные пенсии – само их название свидетельствует, что тут роль иная, не такая, какую сейчас играет Литва, это просто защита потребителя. В сфере частного накопления, скажем, на Западе, государство не играет никакой роли. А в посткоммунистических странах государство вовлечено, даже финансирует эти пенсионные системы или придумывает сделать их обязательными.

– Хорошо, давайте о конкретном. Можно ли быть уверенным в том, что накопленные в фонде средства будут также защищены как вклад в банке?

– Когда деньги откладывают в пенсионном фонде, в отличие от вклада в банке, деньги не держат в виде денег, на них покупают ценные бумаги, акции, облигации, цены на которые постоянно колеблются, меняются с каждой минутой. Потому что акциями торгуют в зависимости от спроса и предложения, если время хорошее, то курс многих акций растет, если плохое – сильно падает. В этом смысле никакой безопасности нет, поэтому я подчеркиваю - это не часть социальной защиты.

– Смотрите, сейчас при выходе на пенсию мы получим прибавку к содровской пенсии. "Содра" установит, какой эта прибавка будет, taiэто будет делать с 2020 года, как я понимаю. Так значит, государство само будет решать, какой будет эта прибавка?

– Лучше называть это не прибавкой, а частной пенсией, второй пенсией, дополнительной пенсией, пенсией второй ступени. Доверие такое, аннуитет считают так: когда человек накопит определенную сумму, ее надо распределить до его смерти, чтобы он использовал эти деньги.

– Как это вычисляют?

– Неизвестно, сколько времени проживет конкретный человек, но известна средняя продолжительность жизни. И скажем. средняя продолжительность жизни на пенсии 20 лет, а один проживет 3, другой 7, кто-то 17, а кто-то и 27, но считают всем 20 лет. И тот, кто больше накопил, конечно получит пенсию больше, а кто меньше - меньше. Но если человек умрет раньше, чем через 20 лет, то его деньги останутся невыплаченными.

– Их не могут унаследовать члены семьи?

– Нет, если их могли бы унаследовать, то не было бы денег на выплату пенсий тем, кто живет больше 20 лет, иначе это будет не пенсия, а выплаты до определенного возраста, а потом деньги закончатся. Деньги закончились, но это не решает проблему, ведь в старости человеку также надо потреблять. Тут действует аналогия других страховых рынков.

– Господин Лазутка, если я правильно поняла, когда я выйду на пенсию и начну получать частную пенсию, то другую часть моей пенсии, если я умру раньше чем через 20 лет, то деньги унаследовать нельзя, а если умру до пенсии, то их можно унаследовать?

– Да, тогда можно.

– Смотрите, а если я, скажем, решила оставить накопленные средства в фонде, а сама вернулась в "Содру" и больше в частный фонд не откладываю, то можно ли унаследовать деньги из фонда?

– Да.

– Фонд третьей ступени лучше, поскольку, если я правильно понимаю, там все решать человек может сам, это так?

– Этот фонд более прогрессивный потому, что из него можно забрать деньги, не дожидаясь пенсионного возраста. А из фонда второй ступени - нельзя. Поэтому фонд третьей ступени более свободный, но с другой стороны, он меньше контролируется и услуги там дороже. Но в фондах третьей ступени есть налоговые льготы, и есть отдельный вопрос- насколько они обоснованы. Люди могут получить налоговые льготы, если откладывают средства в фонде третьей ступени. В этих фондах участвуют более состоятельные люди. Есть ли в этом смысл, когда речь идет о Литве, где столько нищеты, есть ли смысл поддерживать состоятельных людей, чтобы они копили деньги в фондах третьей ступени? И наверное, к этому вопросу тоже вернутся, будут еще поправки.

Почему государство должно поддерживать людей, которые решили копить на пенсию? Это касается и 1,5% от средней зарплаты, которые государство переводит при откладывании средств в фонды второй ступени. Наверное, будущая власть к этому вопросу вернется, потому что в цивилизованных странах такого нет. Просто надо установить, что люди будут откладывать не 3%, а 4,5% от зарплаты и никаких госсубсидий не будет. Это будет справедливо в отношении тех людей, которые участвуют в пенсионном накоплении, откладывают свои деньги.

Но у меня нет ответа на вопрос, что делать людям, стоит ли им участвовать в системе частного пенсионного накопления, тут не может быть честного ответа. На самом деле те, кто берется давать советы, дают их, поскольку они заинтересованы. Чаще всего они связаны с частными фондами, а у нас основные компании принадлежат трем основным банкам.

Куда деть несколько десятков евро, которые можно отложить, а можно на них лечить зубы, или заплатить за кружок, который посещает ребенок, это лучше решит сам человек. Но не должно быть так, что сейчас человек все тратит, а на пенсии приходит за пособиями, которые платят за счет других, это уже гарантии "Содры", надо ее укреплять, а частное накопление может быть добровольным.

Пенсионный фонд не обязуется выплачивать человеку установленную сумму, значит, он ничем не рискует. Если не удастся инвестировать, то есть меньше будет дохода, человек меньше накопит, значит ему меньше отдадут. Если больше - больше. Но от этой суммы фонд еще берет свой процент, поэтому фонд заинтересован в том, чтобы сумма была больше, но она увеличивается не только за счет прироста, но и за счет числа участников фонда. И тут мы видим в литовских СМИ, в обществе ажиотаж, надо чтобы было больше участников. И тут решение власти автоматически включить человека в систему, а власть, конечно, слушает тех, у кого есть влияние, и это ни для кого не новость.