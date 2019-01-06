Президент Литвы: законопроект о запретной информации подлежит исправлению

Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что вызвавшие у экспертов в области СМИ тревогу поправки о расширении перечня подлежащей запрету информации подлежат исправлению, сообщил в пятницу новостной портал 15min.lt.

"Борьбу с дезинформацией, враждебной пропагандой и информационными атаками усиливать нужно. Это делается в масштабе всего Евросоюза (ЕС)", - говорится в ответе президентской пресс-службы.

"Однако предложение группы членов сейма подлежит исправлению, потому что сильно выходит за рамки директивы ЕС и создает возможности ограничения свободы слова и преследований за критику", - говорит Д. Грибаускайте.

Эти поправки инициировала Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), а зарегистрировали их члены парламентского Комитета по культуре из правящего большинства и оппозиции.

Согласно поправкам, в СМИ может быть запрещено размещение информации, посредством которой, в частности, "может быть, например, искажена историческая память Литовской Республики, стимулироваться недоверие и недовольство состоянием Литвы и ее институтов, демократическим строем, обороной страны, которая может иметь целью стремление к углублению национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослаблению решимости граждан защищать свое государство или иные пути оказания направленного против интересов национальной безопасности Литовской Республики влияния на демократию, выборные процессы, партийную систему страны".

Эксперты в области СМИ подвергли эти поправки критике как вызывающие обеспокоенность и назвали их вмешательством в мнение людей.

Председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс отметает угрозу свободе печати. По его словам, в проекте речь идет только об угрозах, связанных с национальной безопасностью, а не с с критикой.

Парламентский Комитет по культуре и ЛКРТВ также предлагают дополнить Закон об информировании общества положением о том, что комиссия может останавливать показ телепрограмм без решения суда на срок до 72 часов, если имеет место стремление оказывать направленное против интересов национальной безопасности Литвы влияние на демократию, выборные процессы, партийную систему страны.