В Литве ожидается зимняя погода

В ночь на воскресенье в Литве было 6–11 градусов мороза. Днем облачность увеличится, однако местами возможны прояснения, особых осадков не ожидается.

Ветер будет постоянно менять направление. В воскресенье ветер не будет сильным. Днем будет 2–7 градуса мороза. В Утенском, Вильнюсском, Биржайском, Шяуляйском, Паневежском, Варенском, Алитусском, Каунасском округах будет 6, в Расейнском, Мариямпольском, Тельшяйском округах будет около 5, а ближе к морю 2–4 градуса мороза.

В ночь на понедельник местами пройдет небольшой снег. Во многих районах ожидается гололед. Температура опустится до 9–14 градусов мороза, а местами еще ниже. На западе облачность будет выше, поэтому температура составит 6–8, а на взморье 3–5 градусов мороза.

В понедельник днем облачность увеличится. Почти по всей стране пойдет небольшой снег. На взморье возможен мокрый снег. На западе местами 0 градусов, кое-где будет идти дождь при отрицательной температуре. Возможен гололед. Сильный юго-западный ветер при снеге поднимет метель. День будет более прохладным, чем воскресный. В большинстве районов будет 3–8 градусов мороза, только на западе будет мягче - всего 0–2 градуса мороза, а на взморье может быть чуть выше нуля.

К середине недели холода немного отступят, однако будет дуть холодный ветер, поэтому о теплой одежде не надо забывать. Снег прогнозируют во многих районах страны.