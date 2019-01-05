Деньги коту под хвост: женщина отдала мошенникам немалую сумму

230 евро коту под хвост. Так можно описать попытку жительницы Вильнюса арендовать квартиру в столице.

DELFI уже писал о разного рода мошенниках на рынке аренды жилья, которые просят деньги за бронирование квартиры, а потом скрываются. Однако по-прежнему есть люди, которые попадаются на эту удочку.

Женщина нашла объявление об аренде 2-комнатной квартиры на ул. Кярнавес (Шнипишкес) в начале декабря на сайте Alio.lt. Квартиру сдавали с 15 декабря, в ней была вся мебель и бытовая техника. Стоимость аренды - 230 евро.

На звонок ответил "владелец" жилья Паулюс.

"Он сказал, что в квартире еще есть квартиранты, поэтому осмотреть

жилье можно только 15 декабря, но если мы хотим арендовать жилье, надо перевести 230 евро, забронировать квартиру", – рассказала женщина.

"Владелец" жилья продиктовал номер счета в банке Swedbank, который принадлежал конкретной женщине, назвал ее имя и фамилию, сказал, что это его дочь.

"Он просил прислать копию денежного перевода на эл. почту privatusasmuo2014@gmail.com и обещал, что тогда квартиру забронируют.

Однако 14 декабря, когда мы стали звонить "владельцу", его телефон был выключен", – рассказала женщина.

У нее не было никаких подозрений, ведь деньги переводили на счет конкретного лица, были известны его имя и фамилия.

Однако после того как "владелец" квартиры перестал выходить на связь, выключил телефон, она поняла, что ее обманули. Подозрение вызвал и тот факт, что объявление об аренде этой квартиры появилось на сайте Aruodas.lt.

Адрес и фотографии были те же, а номер телефона - другой.

"Я позвонила по указанному номеру, ответил мужчина, который сказал, что не имеет ничего общего с предварительной оплатой, он является владельцем квартиры, а на сайте Alio.lt он объявление не давал", – рассказала женщина.

После этого она обратилась в полицию.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что несмотря на то, что деньги перевели на счет в банке Swedbank, принадлежащий конкретному человеку, вернуть их сложно.

"Иногда эти счета принадлежат людям, у которых нет ни имущества, ничего. Например, это может быть счет на имя бездомного. Такое случается часто. Иногда мошенники просят бездомных открыть счет, платят ему за это и пользуются его счетом.

Поэтому человек, на чье имя открыт счет, может и не подозревать и ничего не знать о том, как используют этот счет, обычно они даже не знают тех людей, которые за бутылку купили у них счет", - сказал Матонис.

Если же счет был открыт на реального человека, который им пользуется, то тогда суд может взыскать с него эти деньги.

"Чтобы такого не было, надо обязательно осмотреть квартиру, подписать договор и ни в коем случае не платить ни за какое бронирование, не делать денежные переводы", – советует Матонис.

Пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс отметил, что расследованием таких случаев мошенничества занимается полиция, с которой сотрудничает банк, банк предоставляет полиции всю необходимую информацию.

Он сказал, что если банк видит незаконные действия, он может только блокировать счет, но вернуть человек деньги - не может.

"Без разрешения клиента банк не может вернуть деньги, это запрещено законом", – сказал он.

Абрашкявичюс также отметил, что обычно в таких случаях деньги сразу же снимают со счетов, их на счетах просто-напросто не остается.