В Литве установится зимняя погода, а на дорогах – скользкие участки

Ночью циклон принес осадки. Днем он понемногу будет удаляться, поэтому количество осадков уменьшится. В большинстве районов ожидается небольшой снег.

Будет дуть северный и северо-восточный ветер, 7-12 м/с. Из-за ветра местами ожидается поземка, снизится и температура воздуха. До обеда будет 2 градуса мороза - 3 градуса тепла. Во второй половине дня усилится мороз. Вечером уже будет 1-6 градусов мороза. Под Утеной будет 4-6, под Паневежисом и Вильнюсом – 3-5, в Каунасе и Шяуляй 2-4, в Клайпеде 1-3 градуса мороза. Ожидается гололед.

В воскресенье в большинстве районов ожидается небольшой снег. Прогнозируют гололед и поземку. Температура снизится до 4-9 градусов. До 7-9 градусов мороза температура опустится в Шяуляй, 6-8 градусов будет в Паневежисе, в Вильнюсе и Каунасе 5-7, в Клайпеде 4-6 градусов мороза. Днем местами пройдет небольшой снег. Ветер успокоится, но по-прежнему температура будет отрицательной - 2-7 градусов мороза.

Во всей стране дороги мокрые, местами они покрыты слоем подтаявшего снега, с колеями.

В Клайпедском округе ситуацию осложняет гололед.

Районные дороги в центральной и восточной Литве покрыты слоем снега, скользкие.

В ночь на понедельник синоптик Витаутас Сакалаускас прогнозирует -15-17 градусов. Такую температуру прогнозируют на востоке Литвы.

"Втер дует с севера, северо-востока, температура понемногу снижается (...) С полудня в субботу начнет холодать, температура опустится до 5–7 градусов мороза, на взморье около -4", – сказал LRT синоптик.

В воскресенье снег прогнозируют и ночью и днем, но осадки будут символическими, зато гололеда избежать не удастся.

"Но будет еще холоднее, температура опустится до 8–13 градусов мороза. В восточной части ночью до 15–17 градусов ниже нуля, но днем будет всего 2–7 градусов. На западе страны ожидается около 0, а на взморье возможно даже выше 0", - сказал синоптик.

"В понедельник ожидается больше осадков. Снег будет идти в большей части районов, а на взморье ожидается мокрый снег", – продолжил он.