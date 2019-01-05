Трагедия в Шакяйском районе: погибли супруги, пострадали 5 человек

4 января поздно вечером Департамент полиции сообщил, о трагическом ДТП в Шакяйском районе.

В 22.50 ч. в полицию сообщили о трагическом ДТП в деревне Герджяй (Шакяйский район). На скользкой дороге столкнулись автомобили Saab и VW Golf.

Погибли два человека, еще 5 пострадали. Погибли супруги, пострадали - члены одной семьи.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Спасатели сообщили BNS, что серьезно пострадали люди, ехавшие в автомобили VW Golf. Трое пассажиров автомобиля были зажаты. Когда их извлекли из машины, выяснилось, что несовершеннолетняя девочка получила травмы, а мужчина и женщина 1985–1988 г.р. скончались.

По данным Минобороны, погибшая Д.Ш. служила в добровольческих силах. Ее близких о несчастью информировали. Пострадали 4 человека, ехавшие в Saab (двое мужчин 1970 и 1998 г.р. и две женщины 1971 и 2003 г.р.). Их доставили в больницу.

Представитель ГКП Мариямпольского округа Дайва Климавичене сказала, что погибшие были супругами.

По предварительным данным, VW Golf управляла 33-летняя женщина.

По словам Климавичене, сейчас выясняют, как с погибшими была связана 15-летняя пострадавшая. Она доставлена в Каунасскую клинику. В Saab ехала семья - родители и двое детей, они получили серьезные травмы, только 15-летняя получила более легкие травмы.

Полицейские отметили, что причина ДТП - скользкая дорога.