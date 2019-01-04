Ситуация на дорогах в выходные будет сложной: если есть возможность, лучше оставаться дома

ru.DELFI.lt

Снег охватил всю территорию Литвы, что значительно ухудшает условия на дорогах, сообщает государственная компания Kelių priežiūra. Центр управления уборкой дорог информирует, что условия сложные везде: дороги покрыты слоем снега, местами образовался гололед, наблюдается поземка, районные дороги покрыты слоем накатанного снега, скользкие.

На данный момент на дорогах работают 159 транспортных средств, которые убирают снег и посыпают дороги. Дорожные службы работают в дежурном режиме, они готовы в любой момент выслать на дороги еще больше 140 единиц техники. На дорогах A5 и A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) техника работает круглосуточно без перерыва. В выходные ситуация ухудшится – вместо снега ожидается дождь, дождь при минусовой температуре, потом снова подморозит, местами пойдет снег, начнется метель. Во многих районах прогнозируют гололед. Водителей просят выбирать безопасную скорость, соблюдать безопасное расстояние. В экстремальных условиях неуверенным в себе водителям рекомендуется выбирать альтернативный способ передвижения, например, общественный транспорт.

Рекомендуем: