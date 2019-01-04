Подразделение Enefit Green в Литве возглавил Линас Сабаляускас

Линас Сабаляускас, бывший глава одного из крупнейших концернов страны Achema Group, со 2 января возглавляет литовское подразделение дочернего предприятия вторичной возобновляемой энергии Enefit Green эстонской компании Eesti Energia.

Линас Сабаляускас в правлении предприятия будет отвечать за проекты возобновляемой энергии, говорится в сообщении компании.

Стратегия Enefit Green заключается в росте и увеличении количества энергии, производимой во всём регионе. Таким образом, компания становится важным международным игроком на рынке Балтийского региона.

"Я надеюсь, что помогу Enefit Green достичь целей, связанных с результатами и задачами развития бизнеса", - отметил Л.Сабаляускас в пресс-релизе.

Л.Сабаляускас проработал в группе Achemos grupe почти 16 лет и менее года возглавлял концерн, с которого был уволен в октябре прошлого года.