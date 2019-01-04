На сына Бразаускене в суд подал отец: решается вопрос имущества

Вильнюсский участковый суд вскоре откроет дело о незаконном обогащении. В деле фигурирует фамилия Бутримасов.

В деле основной объект внимания - покупка автомобиля, ответчик в деле - гостиница Draugystė (сейчас Crowne Plaza), которую возглавляет сын Кристины Бразаускене Эрнестас Бутримас.

В суд обратился отец Бутримаса Антанас-Витаутас Бутримас.

По сведениям DELFI, живущий в США мужчина обвиняет сына в присвоении дорогого автомобиля, который был куплен за его деньги.

Представитель Вильнюсского участкового суда Аушра Поцене сказала DELFI, что дело возбуждено "по факту незаконного обогащения".

Правда, это дело раньше было зарегистрировано как уголовное, однако его прекратили, за отсутствием состава преступления, которое могло бы расцениваться как уголовное деяние. Сейчас этот иск вернулся в суд как гражданский.

Бутримуса ждала еще одна встреча с отцом в суде. Отец Бутримаса подавал иск с требованием назначить порядок общения с внуками. Ответчики в этом деле Бутримас и его супруга Юргита.

У Бутримасов двое малолетних детей.

И хотя уже было назначено слушание в суде, однако А.-В.Бутримас иск отозвал.

DELFI с Бутримасом связаться не удалось