Около ТЦ Mega готовятся строить новые виадуки

Литовская дирекция автомобильных дорог ищет подрядчика, который построит Саргенский виадук и мост в Каунасе, у ТЦ Mega, рядом с автомагистралью Вильнюс-Клайпеда. Максимальная стоимость проекта почти 40 млн. евро.

Глава Дирекции дорог Виталий Андреев сказал, что в конце декабря был подписан договор о реконструкции Витенского перекрестка, поэтому надо переделать и Саргенский перекресток.

Заместитель главы дирекции Ремигиюс Липкявичюс сказал BNS, что 31 декабря с компанией Fegda подписали договор на сумму 17,5 млн. евро о реконструкции Витенского перекрестка.

Руководство Mega в прошлом году было против реконструкции Исландского шоссе – владелец компании Mega компания Baltic Shopping Centers опасался, что после реконструкции нельзя будет попасть в Саргенай, однако дирекция гарантировала, что проезд сохранится.

Конкурс на реконструкцию Саргенского перекрестка был объявлен в конце года, его стоимость 39,5 млн. евро. Предложений ждут до 12 февраля.

Кроме того, на отрезке дороги Вильнюс-Клайпеда будут и другие перемены: отрезок от Бирулишкес до Megа будет реконструирован до 8 полос, построят двухполосный мост рядом с Клебонишкским мостом, вместо построенного в 1964 г. Клебонишкского моста построят четырехполосный мост для транзитного транспорта, а построенный в 1981 г. южный двухполосный мост закроют на ремонт.

Предварительная стоимость проекта, который растянется на 5 лет - 100 млн. евро, из них почти 60 млн. евро – стоимость виадуков и мостов.