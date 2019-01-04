Со складов Национальных вооруженных сил Латвии украли приборы ночного видения

По данным программы Panorāma, во время инвентаризации на складе Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) была констатирована кража приборов ночного видения. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что по данному факту уже начаты две служебных проверки, на основании которых начат и уголовный процесс.

"Конкретный инвентарь, конкретное оборудование уже найдено, установлены и причастные лица", — заявил пресс-секретарь Минобороны Каспарс Галкинс.

Поскольку следствие еще продолжается, в Министерстве не стали раскрывать подробности дела: сколько приборов пропало, сколько нашлось, а также какова сумма причиненного ущерба. Однако Галкинс подтвердил, что в числе подозреваемых представители вооруженных сил.

В распоряжении Латвийского телевидения имеется информация о том, что в связи с расследованием от работы отстранены несколько должностных лиц. Известно также, что командир Службы снабжения Каспарс Здановскис свою должность пока не потерял.

В свою очередь министр обороны Раймондс Бергманис, комментируя ЧП, заявил, что "в жизни случается всякое" и добавил, что выскажет свою позицию после завершения расследования.

По данным, имеющимся в распоряжении ЛТВ, приборы ночного видения, похищенные со складов НВС, могли продавать через Интернет.