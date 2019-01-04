Расследование DELFI. Решение власти, о котором не сообщили

Выяснилось, почему бастовавшие в течение 6 недель учителя после назначения ВРИО министра науки и образования Рокаса Масюлиса покинули здание министерства и прекратили забастовку.

Бастовавшие педагоги уступили после того, как была достигнута договоренность о том, что за время забастовки им выплатят зарплаты из бюджета.

Эти средства в бюджете школ появились, поскольку во время забастовки, бастовавшим не платили зарплаты и не платили за них налоги в "Содру". По закону, эти средства в конце года должны были вернуться в госбюджет.

DELFI удалось получить подписанный Р. Масюлисом документ, который был предназначен мэрам и руководству школ.

Копии этого документа получили и профсоюзы бастовавших учреждений.

В документе сказано, что педагогом должны заплатить за дополнительные консультации и интенсивное преподавание пропущенного во время забастовки курса.

Этот документ, который удалось получить журналистам DELFI, был подписан Масюлисом 18 декабря. О нем ранее не сообщалось.

19 декабря бастовавший профсоюз под руководством Андрюса Навицкаса покинул помещение министерства, а 21 декабря официально была прекращена забастовка.

Бессрочная забастовка длилась 40 дней - с 12 ноября. Это была самая длительная массовая забастовка учителей за всю историю независимой Литвы.

Во время забастовки 3 декабря премьер-министр уволил министра науки и образования Юргиту Петраускене. С 10 декабря ВРИО министра науки и образования был назначен Масюлис.

На минувшей неделе журналист DELFI случайно узнала об инциденте, который возник на заседании совета Калварийского самоуправления по вопросу этого решения. Когда стали выяснять, за что и на каком основании учителям выплачивают зарплаты, упомянули этот документ, о котором прежде не сообщалось - негласное соглашение между бастующими педагогами и правящими.

19 декабря мэр Калварии Винцас Пликайтис поднял вопрос перераспределения оставшихся в Калварийской гимназии (профсоюз этой гимназии активно участвовал в забастовке) 14 800 евро между школами, которым средств не хватило.

"Эту сумму у школы забрали и перераспределили между другими школами, несмотря на то, что закон такие действия запрещает. Мы просили оставить эти деньги на зарплаты бастовавшим учителям, поскольку накануне мы получили документ, подписанный Масюлисом, в котором было сказано, что такие выплаты разрешаются. Мэрия этот документ тоже получила, но скрыла от членов горсовета. Только благодаря вмешательству профсоюза и оппозиции мэру пришлось признать, что такой документ получен. Но и после этого средства были распределены между другими школами. Так они сэкономили 18 000 из своего фонда и выплатили новогодние премии работникам мэрии", - сказала DELFI председатель профсоюза гимназии Эгле Навицкене.

Выяснилось, что этот документ, подписанный Масюлисом, получили все самоуправления, но многие, как и власти Калварии, скрыли его и использовали сэкономленные средства на то, чтобы залатать дыры в бюджете своих учреждений.

Например, по данным источников портала, учителям Клайпеды о таком документе сообщили только 21 декабря (заседания горсоветов состоялись 19 декабря, на них и распределяли средства).

В ходе журналистского расследования DELFI собрал немало доказательств, которые позволяют предположить, что для решения вопроса забастовки правительство и Министерство науки и образования в переговорах с профсоюзом позволило себе договоренности, которые были названы "рекомендательными пояснительными актами", но на самом деле обязывали выплатить зарплаты бастовавшим педагогам в виде денег за консультации.

Полученная информация позволяет предположить, что об этом соглашении знал Масюлис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, но лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис о нем не знал.

Карбаускис узнал об этом документе от журналиста DELFI 31 декабря 2018 года. Это подтвердил сам лидер "крестьян". Сквернялис об этом документе ответил через своего пресс-секретаря Томаса Бержинскаса так: "Мне об этом документе известно. Это пояснительный документ общего характера, я не вижу в нем ничего плохого".

Глава профсоюза Калварийской гимназии Навицкене рассказала, что текст этого соглашения учителя получили еще до 18 декабря. В нем сказано, что в обмен на интенсивную работу по наверстыванию упущенного материала, бастовавшие учителя получат зарплату, которую им не выплатили во время забастовки.

После подписания этого соглашения Масюлис обмолвился, что вопрос оплаты труда бастовавших учителей должны решать самоуправления (за счет сэкономленных средств).

Бастовавшие учителя оценили это заявление как обязательство самоуправлений выплатить зарплаты учителям на основе подписанного соглашения. Уже тогда, 19 декабря, это означало, что зарплаты бастовавшим выплатят из бюджета, но ни Сквернялис, ни Карбаускис такую щедрость Масюлиса не остановили.