Выясняются обстоятельства смерти мужчины на территории больницы: пациент сам просил отпустить его домой

Каунасская полиция выясняет обстоятельства смерти 60-летнего мужчины, который после осмотра в Каунасской клинике ушел домой, но до дома не дошел, умер на территории больницы. Министерство здравоохранения Литвы будет решать, начать ли расследование только после того, как расследование завершит полиция. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не спешит менять порядок - сейчас сам пациент решает, остаться ему в больнице или ехать домой после оказания помощи, пишет lrt.lt.

Врачи утверждают, что иногда не удается объяснить пациенту последствия отказа от госпитализации. Насильно держать человека в больнице врачи не могут. Специальная комиссия Каунасской клиники и правоохрана выясняют, все ли сделали врачи, когда к ним обратился получивший травму 60-летний каунасец. Через несколько суток тело мужчины было обнаружено на территории больницы.

Заведующий отделением скорой помощи сказал, что мужчину обследовали, результаты показали, что не было необходимости оставлять его в больнице. А утром мужчина якобы сам изъявил желание идти домой.

Министр заметил что после этого случая не стоит спешить с изменениями порядка работы отделений скорой помощи.

"Ситуации бывают разные, в некоторых случаях мог бы работать социальный работник, который помог бы пациенту вернуться домой, но это, наверное, актуальнее для небольших населенных пунктов, где нет такси. Я слышал об этой проблеме от жителей удаленных районов, мы говорим об этом с мэриями, чтобы они позаботились о социальном транспорте или социальном такси", – сказал Верига.

В Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, в отделение скорой помощи ежедневно приезжает больше 300 пациентов. Около 80 человек привозит скорая помощь. По закону, врачи насильно не могут держать человека в больнице, если он отказывается от дальнейшего лечения. Заместитель директора больницы сказал, что в первую очередь врач должен объяснить пациенту, какая опасность ему угрожает, если он откажется от лечения. Эта информация должна быть дана в понятной и доступной форме.

По словам главы Минздрава, министерство пока не расследует этот случай, ждет результатов полицейского расследования.