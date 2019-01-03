Родители возмущены: свободных мест в новом бассейне не осталось через 5 минут

3 января началась электронная регистрация в детские группы в новом бассейне. Все места были разобраны в считанные минуты.

Регистрация в детские группы началась 3 января в 11 ч. Всего было принято 156 детей в трех возрастных группах – 4-6, 7-10 и 11-14 лет. 6 групп будут заниматься в рабочие дни и 7 - по выходным. В каждой группе по 12 детей. Стоимость уроков 52 евро в месяц.

В редакцию DELFI обратились возмущенные родители, они рассказали, что к системе невозможно было подключиться, а когда это сделать удалось, то свободных мест уже не было.

"Система не сразу заработала. Сначала появилась надпись Service unavailable. (...) Регистрация началась 3 января в 11 ч. Я думаю, ненормально, что она закончилась в 11.11 ч. Все места разобрали. И вот 156 детей, как сообщается на сайте мэрии, это не просто дети, а дети очень мотивированных родителей. Жаль тех детей, чьи родители из-за работы не могли подключиться в 11 ч., ведь сегодня рабочий день. Искренне жаль", – писала DELFI читательница Виктория.

Другие утверждают, что неофициально регистрация "через знакомых" началась уже в марте 2018 года.

"Как вы знаете, сегодня в 11 ч. должны были начать торговлю абонементами на уроки плавания для детей. Угадайте, так ли было? Я в указанное время был в системе, появилась кнопка регистрации, но ничего не загружалось. Я перегрузил страницу, испробовал все возможное. Час "играл", но не получилось. Кстати, я работаю в сфере ИТ, если бы работало, я бы сумел подключиться. Одним словом, звоню около 12 ч. спрашиваю, когда система заработает, а мне ответили, что мест нет.

Мои знакомые через знакомых записали ребенка уже в марте. Я так понял, что всех так зарегистрировали. Реально никакой резервации в интернете не было", – писал DELFI читатель.

Директор администратора бассейна ПУ Sveikas miestas Мантас Паулаускас сказал DELFI, что регистрация заняла очень мало времени – через 5 минут свободных мест не осталось. Некоторые регистрации были одновременные, поэтому зарегистрировали на 30 детей больше.

"Мы не хотели устраивать "живую" очередь, регистрация была электронной. Все места забронировали в течение 5 минут. Это как на хороший концерт, через час билетов не остается, была большая нагрузка на систему. Кому повезло, тому повезло. Мест немного: 13 групп по 12 детей. А получилось на 30 больше. Думаем, что делать", – сказал DELFI Паулаускас.

Он сказал, что не было никакой другой регистрации в марте. По его словам, возможно, кто-то путает их бассейн с Вильнюсским спортцентром.

"Точно не было регистрации через знакомых. У нас целая система работает. А так надо интересоваться, кто тренер. Бывает, что нам звонят, говорят, что говорили с тренерами спортцентра, но у нас они не работают.

Вильнюсцы путают со спортцентром нас, но мы с ним ничего общего не имеем", – заметил он.

По словам Паулаускаса, позже пересмотрят мощности, чтобы выяснить, можно ли принять больше детей.

DELFI напоминает, что Фавийонишксий бассейн был открыт 31 декабря 2018 года. Его строительство обошлось в 3,3 млн. евро.