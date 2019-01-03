Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает, что рассматривает возможность принять участие в приближающихся президентских выборах. По его словам, если он на это решится, то это не помешает конструктивной работе правительства.

"Решение в той или иной форме зреет и будет озвучено. Я надеюсь, что это будет сделано до установленных нашими законами сроках конкретных процедур", – сказал 3 января в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2019 года.

Премьер сказал, что сложно сказать, что имела в виду президент Даля Грибаускайте, заявив в новогоднем поздравлении о необходимости бороться с популизмом. Он заверил, что ни правительство, ни "крестьяне" популизмом не занимаются. По его словам, за два года правящие не сделали ничего, что можно было бы назвать популизмом.

"Тут должна сама автор (Грибаускайте - ELTA) сказать. Я думаю, что придет время, мы будем исследовать высказывания, фразы, слова, но пока есть автор, он может объяснить", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.

"Наверное, каждый может понимать по-своему и применять в отношении кого хочет. Кто-то понял, кто-то прокомментировал", - сказал он.

Но он заметил, что это нельзя отнести к "крестьянам".

"Пытались (обвинять в популизме - ELTA) сразу после выборов, но назовите хоть что-то из сделанного "крестьянами" за два года, что можно назвать популизмом. Мы занимаемся реальными делами. И обвинить в популизме нельзя. А если что-то укажут, мы можем обсудить этот вопрос", - сказал Сквернялис.