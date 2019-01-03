Цены на литовские конфеты: точно ли в Швеции цены ниже?

Для жителей Литвы по-прежнему острой остается тема разницы цен на литовские товары в Литве и за границей. Читатель портала DELFI поделился фотографиями с ценами на литовские конфеты компании Pergalė в Литве и Швеции. Представитель Vilniaus pergalė Юстас Размус указал, что цены, конечно, разные, но и масса конфет отличается почти в два раза.

Мужчина прислал фотографии и задал вопрос, точно ли жителей Литвы не обманывают?

"Фотографии были сделаны 28 декабря на сайте Barbora.lt и в шведском магазине. Почему литовцы платят дороже, если в Швеции такая крепкая экономика и шведы могут позволить себе платить за наши вкусные конфеты Pergalė дороже, а на деле конфеты у них дешевле?", – писал читатель.

DELFI обратился за комментарием в компанию Vilniaus pergalė. Ее представитель Размус обратил внимание на массу упаковок, которые видны на фотографии.

"Хочу обратить внимание на то, что масса упаковок отличается в два раза. На фото из Литвы трюфели в 200-граммовой упаковке, а на фото из Швеции – в 100-граммовой. Значит в упаковке в два раза меньше конфет.

И еще – мы видим, что шведский магазин неверно указал массу на рекламном плакате. В магазине продают трюфели по 100 г, а на плакате указано 126 г. Таких вариантов у нас не бывает – только 100 или 200 г", – сказал он.