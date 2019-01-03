Бывшее руководство "Литовской почты" подозревают в растрате 3,7 млн. евро

Служба спецрасследований (ССР) начала расследование по подозрению в нанесении большого материального ущерба и возможных преступных действий бывших руководителей "Литовской почты", сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Бывших руководителей "Литовской почты" подозревают в том, что в 2012-2016 гг. они при неясных обстоятельствах основали дочернюю компанию, давали деньги в кредит и создали схему, которая помогла уйти из-под контроля членов правления в ходе заключения сделок. В результате было растрачено около 3,7 млн. евро.

Подозрительная деятельность началась 5 октября 2012 года, когда была основана дочерняя компания ЗАО LP Mokėjimų sprendimai. "Литовская почта" была ее единственным акционером, а компанию возглавил человек, который был в руководителях "Литовской почты". Адрес новой компании был тот же, что и у "Литовской почты". Уставный капитал: 10 000 литов (2896 евро). Своего имущества и капитала у компании нет. Предполагаемая деятельность – торговля, производство, предоставление услуг и др. – ничего конкретного.

Через несколько дней после учреждения новой компании "Литовская почта" и LP Mokėjimų sprendimai еще с 5-ю компаниями и учреждениями создали кластерное объединение, позже в 2014 и 2016 г. на основе этого соглашения они подписали новые договоры о создании платформы розничных и финансовых услуг, состоящей из разных модулей. Как ответственное лицо была выбрана одна из компаний.

Этому ответственному партнеру частями переводили денежные средства, в общей сложности 3,7 млн. евро. Однако это были деньги двух компаний – "Литовской почты" 1,9 млн. евро) и LP Mokėjimų sprendimai (1,8 млн. евро), другие партнеры деньги не вкладывали.

Стоит отметить, что на момент основания у LP Mokėjimų sprendimai не было своего имущества и средств, она не планировала никакой другой деятельности, поэтому вносила только те средства, которые брала в кредит у "Литовской почты" – почти 1,8 млн. евро. Этот долг "Литовской почте" компания до сих пор не вернула.