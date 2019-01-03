В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное расследование о клевете на Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, сообщила в четверг газета Lietuvos rytas.

Расследование начато из-за обнародованной в социальных сетях недостоверной информации об убийствах мирного населения.

В полицию обратился журналист издания Lietuvos rytas, который сообщил о распространяемой в социальной сети Facebook фотографии партизана с надписью "Лично убил больше 1000 соотечественников, даже младенцев. А. Раманаускас убийца, убивавший литовцев".

Проблемы могут возникнуть у сотен поделившихся этим сообщением пользователей сети. Оно получило около 260 репостов.

Прокурор Арминас Элийошюс отметил, что необходимо выяснить, кто разместил и распространял сообщение, а также раскрыть цели и мотивы этих людей. Сделать это можно только в ходе досудебного расследования, считает прокурор.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергся жестоким пыткам и в следующем году был казнен.

Главный административный суд Литвы в ноябре объявил, что Член совета городского самоуправления Клайпеды Вячеслав Титов нарушил присягу, когда обвинил партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения.

Он дал оценку высказыванию В. Титова о том, что А. Раманаускас-Ванагас несет ответственность за гибель 8000 мирных жителей. "Распространяя такие лживые сведения, ответчик в этом деле не выполнил предъявляемые к каждому политику требования о надлежащем, честном исполнении обязанностей в соответствии с Конституцией и законодательством", - сказал председатель рассматривавшей дело судейской коллегии Гинтарас Крижявичюс.