Обнаружено тело пропавшей в Каунасе женщины

ru.DELFI.lt

Foto: Policijos departamento nuotr.

В ходе интенсивных поисков полиция обнаружила тело пропавшей в Каунасе женщины, которая работала приставом. Женщина пропала 10 декабря, ее тело было обнаружено 2 января после обеда.

Тело пропавшей 2 января, в 14.15 ч., в лесу в Верхних Шанчай обнаружил кинолог с собакой. Собака нашла тело женщины между деревьями, посреди обрыва. Рядом были личные вещи женщины. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено. Полиция выясняет обстоятельства смерти пропавшей.

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