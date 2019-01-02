В Литве вступил в силу новый запрет: в магазинах запрещено бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты

С 1 января 2019 года в Литве вступил в силу новый запрет: в магазинах запрещено бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты плотностью от 15 до 50 микрон. Это более прочные пакеты обычно с логотипом магазина, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Запрет не распространяется на тонкие пакеты небольшой плотности (до 15 микрон), которые используют для упаковки нерасфасованных товаров.

Этот запрет ввели с учетом требования Евросоюза уменьшить количество используемых полиэтиленовых пакетов. Таким образом хотят снизить вред, наносимый окружающей среде, поскольку лишь небольшая часть полиэтиленовых пакетов повторно перерабатывается, а в природе они разлагаются очень долго.

"Мы можем порадоваться, что меняются привычки жителей Литвы - они все чаще используют пакеты многоразового использования. Поэтому сокращается расход одноразовых пластиковых пакетов", - сказал вице-министр охраны окружающей среды Мартинас Норбутас.

По данным Литовской ассоциации торговых компаний, в последние годы в Литве сокращается расход одноразовых полиэтиленовых пакетов.

В 2017 году на одного жителя приходилось 226 тонких пакетов, 34 более плотных пакета, а, к примеру, в 2014 г. - 260 тонких и 39 более плотных.