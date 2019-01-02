Полиция вместе с охранниками больницы осмотрела территорию больницы и обнаружила тело пропавшего. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.
Причину смерти мужчины устанавливают эксперты.
Полиция Каунаса разыскивала пропавшего без вести Владимира Шейко (1958 г.р.), которого 31 декабря в 4.20 ч. выпустили из больницы в Каунасе, однако он домой не вернулся.
Полиция вместе с охранниками больницы осмотрела территорию больницы и обнаружила тело пропавшего. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.
Причину смерти мужчины устанавливают эксперты.