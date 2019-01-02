Обнаружено тело пропавшего без вести мужчины

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Полиция Каунаса разыскивала пропавшего без вести Владимира Шейко (1958 г.р.), которого 31 декабря в 4.20 ч. выпустили из больницы в Каунасе, однако он домой не вернулся.

Полиция вместе с охранниками больницы осмотрела территорию больницы и обнаружила тело пропавшего. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено. Причину смерти мужчины устанавливают эксперты.

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