Возле литовско-белорусской границы задержали двух французов

Неподалеку от белорусско-литовской границы пограничники задержали двух французов, которые случайно забрели в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

В ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе сморгонские пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые двигались вдоль сигнализационного комплекса.

За нарушение режима госграницы в Островецком районе задержаны граждане Францииhttps://t.co/tcNlDHt9Xb pic.twitter.com/aEwK3Z4pSZ— Госпогранкомитет Беларуси (@GpkGovBY) January 2, 2019

В непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции. Сами молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву. Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они сами не поняли, как оказались на территории другого государства.

По данному факту были проинформированы литовские коллеги. После разбирательства иностранные граждане были привлечены к административной ответственности по ст. 23.31 (нарушение режима госграницы) КоАП Беларуси. После их передали литовской стороне.