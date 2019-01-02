Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к закону о фармацевтике. По новым правилам, нерецептные лекарства можно продавать не только в аптеках, но и в других местах розничной торговли. Однако в первые дни января купить лекарства на АЗС и в магазинах не получится. Торговцы еще пока только выясняют, какие лекарства можно продавать, каков порядок получения лицензий и другие ограничения. Специалисты отмечают, что все эти сложности вообще могут быть непривлекательными, поэтому торговцы не станут предлагать лекарственные препараты.

С 1 января в магазинах и на АЗС можно продавать те препараты, которые входят в список, утвержденный Государственной службы по контролю над лекарствами (в списке около 50 наименований). Также для этого необходимо получить специальную лицензию.

Минздрав Литвы установил и другие ограничения. Лекарства в магазинах и АЗС нельзя продавать лицам младше 16 лет. Кроме того, в одни руки запрещено продавать больше 1 упаковки лекарств той же разновидности. Кроме того, в магазинах и на АЗС нельзя продавать лекарства со скидкой.

В первые дни января в магазинах торговых сетей лекарства не продают. Сети Lidl и Norfa пока только анализируют такую возможность. "В большей части магазинов Norfa действуют аптеки N. Вопрос продажи лекарств в магазинах Norfa, где нет аптек N, будет решен в ближайшее время", – сказал пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис.

"Пока мы только рассматриваем такую возможность, но конкретной позиции по этому вопросу пока нет", – сказал пресс-секретарь Lidl Валдас Лопета. Пресс-секретарь Rimi Гедре Буйвидене сказала, что сеть пока рассматривает такую возможность и думает над тем, как это осуществить.

Торговая сеть Maxima уже приняла решение по этому вопросу, лекарства в магазинах появятся, но не с первых дней января, поскольку надо рассмотреть новый порядок и список лекарств.

Продавать лекарства будут и в магазинах торговой сети Iki, однако ей также нужно время на получение лицензии.

Исполнительный директор Литовского союза АЗС Видас Шукис сказал DELFI, что со 2 января ни в магазинах, ни на АЗС лекарства продавать еще не будут. Порядок выдачи лицензий был разработан лишь в последние дни декабря, поэтому до 1 января получить ее было невозможно. Мало того, по его мнению, часть магазинов и АЗС вообще откажется от таких товаров из-за множества ограничений.

"Некоторые условия нас не удовлетворяли уже на начальной стадии – как ограничение возраста, так и размещение в отдельном месте. Если ввели еще какие-то ограничения, то эта возможность нас не заинтересует. У меня есть небольшой магазин, но я не буду заниматься этим, если нужны дополнительные лицензии, такого в других странах Европы не существует.

Я думаю, некоторых такая возможность не заинтересует. Правительство лишь 27 декабря приняло определенные законы. Значит ни 31 декабря, ни 2 января лицензию нельзя было получить. Кроме того, у Службы по контролю над лекарствами, наверное, нет филиалов в регионах, значит, людям придется ездить в Вильнюс. Это сложный процесс. Кроме того, неясно, какие документы потребуются. Значит, все затянется.

А если еще за нее придется платить? Кроме того, срок действия лицензий обычно ограничен. Это слишком сложный процесс", - заметил Шукис.

"Сейчас мы просим документы, если покупают энергетические напитки и сигареты (их продают с 18 лет), если продаем алкоголь (с 20 лет), тут появится 4-я категория – просить документы при продаже лекарств (с 16 лет), например, цитрамона. Это абсурд.

Кроме того, надо еще найти отдельное, хорошо видное место. Делать так, чтобы это не было похоже на рекламу, а может вообще под прилавком держать? Кроме того, кто запретит человек одну упаковку лекарств купить на АЗС, другую в находящемся рядом небольшом магазине? А потом третью в АЗС на другой стороне улицы. Это ограничение расходится со здравым смыслом", – заметил специалист.