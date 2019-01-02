Евро 20 лет спустя: успех или провал?

Ровно двадцать лет назад 11 стран Европы запустили единую валюту - евро. Сначала безналичный, а еще через три года на смену маркам, лирам, франкам и гульденам пришли знакомые всем купюры и монеты.

За эти 20 лет еврозона не потеряла ни одного члена, а напротив, расширилась с 11 до 19 стран. Она пережила кризис, угрожавший ей развалом. Но выстояла и бросила вызов крупнейшей экономике планеты - американской, положив конец монополии доллара как мировой резервной валюты.

Однако это только начало: еврозона едва ли прошла полпути до единого бюджетно-финансового союза, гарантирующего стабильность единой валюты, и исход этого путешествия далеко не предопределен.

Что дала Европе единая валюта, как относятся к ней европейцы и что будет с евро в будущем - разбиралась Русская служба Би-би-си.

1. Евро - это хорошо

Так считает подавляющее большинство жителей еврозоны. Причем, евро полезен как для Евросоюза (74%), так и для их страны (64%), ответили респонденты последнего регулярного опроса Еврокомиссии в октябре 2018 года.

Только на Кипре (47%) и в Литве (42%) меньше половины считают евро полезным для своей страны. Даже в переживающих кризис Греции и Италии сторонников единой валюты большинство - 60% и 57% соответственно.

2. Вторая экономика мира

В 19 странах еврозоны живут 340 млн человек - это больше, чем в США. А с учетом того, что к евро привязаны валюты еще нескольких стран, он играет ключевую роль в жизни полумиллиарда человек и в дальнейшей интеграции Европы.

Из 28 стран Евросоюза в какой-то момент перейти на евро обязаны все, кроме Великобритании, которая выходит из ЕС в марте, и Дании - но ее крона фактически привязана к единой европейской валюте.

По оценкам МВФ, в 2018 году экономика еврозоны сохранила за собой второе место в мире, вновь обойдя китайскую. По объему ВВП (13,7 трлн долларов) она уступает только США (20,5 трлн), а совместно на них приходится 40% всей мировой экономической активности.

До появления евро главной мировой резервной и торговой валютой был доллар. Теперь же на евро приходится примерно пятая часть резервов центробанков и более трети мировой торговли.

3. Поколение €

Некоторые до сих пор не привыкли к евро.

Согласно опросам, каждый седьмой житель еврозоны ежедневно пересчитывает цены в прежнюю валюту. И это не зависит от того, как долго страна провела в еврозоне: так, например, в Латвии, которая перешла на евро лишь в 2014 году, 86% не вспоминают о латах, тогда как в Бельгии каждый второй, а в Германии - каждый третий житель переводят цены в франки и марки даже после 20 лет обращения евро.

Правда, среди молодежи до 24 лет таких не более 5 процентов. В Европе выросло целое "поколение €". Около 38 процентов населения стран еврозоны за свою взрослую жизнь не знали другой валюты, подсчитала газета FT.

4. Прощай, 500 евро

Запуск наличного евро в 2002 году стал крупнейшим обменом денег в истории. Европейцы обменяли 9 млрд банкнот и 107 млрд монет прежних валют на 14 млрд бумажных и 52 млрд металлических евро.

С тех пор объем наличных денег только увеличивался, несмотря на распространение платежных карт, и сейчас в обращении уже 21 млрд банкнот на 1,2 трлн евро.

К двадцатой годовщине европейский центробанк полностью обновил модельный ряд единой валюты. Вслед за купюрами номиналом 5, 10, 20 и 50 евро в наступившем году заменят 100 и 200 евро.

А вот самую крупную купюру в 500 евро в будущее решили не брать, поскольку она оказалась самым популярным средством платежа в криминальном мире. Уже выпущенные пятисотки останутся в обращении, но с 27 января 17 национальных центробанков перестанут печатать новые, а в конце апреля и оставшиеся двое - немецкий и австрийский попрощаются с 500 евро.

Судьбу самой крупной купюры рискуют разделить самые мелкие монеты. Опросы показывают, что две трети жителей стран еврозоны поддерживают идею избавиться от медяков номиналом один и два евроцента.

5. Кризисная стабильность

Из 20 лет эпохи евро ровно половину еврозона провела, оправляясь от мирового финансового кризиса десятилетней давности. Он прервал уверенный рост богатства стран, перешедших на единую валюту.

С другой стороны, эти два десятилетия были отмечены относительно низкой инфляцией - в среднем 1,7% в год, отмечает ЕЦБ, главная задача которого - обеспечить ценовую стабильность. Это ниже, чем в отдельных странах в десятилетия, предшествовавшие переходу на евро.

И будущее еврозоны далеко не безоблачно.

Единая валюта лишает страны еврозоны возможности поддержать конкурентоспособность девальвацией, и потому всякий раз, когда где-нибудь дела идут неважно, политики с удовольствием стряхивают пыль с идеи отказа от евро.

Перспективам роста еврозоны угрожает и масштабная программа стимулов европейского центробанка. Поскольку экономика США после кризиса восстановилась быстрее, ФРС выключила печатный станок раньше ЕЦБ. Ставки в Америке растут, повышая привлекательность доллара и эффективность денежно-кредитной политики США.

В Европе же ставки по-прежнему близки к нулевым, а рост все никак не вернется к докризисным уровням. Неизбежное повышение стоимости кредитов усугубит главную проблему еврозоны - обслуживание и рефинансирование гигантских долгов некоторым странам не по карману даже при текущих ставках.

После масштабного кризиса десятилетней давности еврозона создала защитные механизмы и совместно с Евросоюзом собрала полтриллиона евро на спасение попавших в беду стран. Правда, большая часть этой суммы уже роздана пострадавшим от последнего кризиса - Греции, Португалии, Испании, Ирландии и Кипру.

Для большей живучести еврозоне нужна более тесная интеграция: банковский союз, совместный бюджет, единый долговой рынок. На этом пути она сделала только первые шаги, и наступивший 2019 год обещает новые испытания.

Американский президент Дональд Трамп продолжает торговую войну со всеми, включая Европу. Перед выборами европарламента в некоторых странах еврозоны растут антиевропейские настроения. А главный энтузиаст банковского союза, президент Франции Эммануэль Макрон увяз во внутренних проблемах.

Тем временем в Германии, крупнейшей экономике еврозоны и главном стороннике бюджетной дисциплины, подходит к концу эпоха Ангелы Меркель. А в ЕЦБ завершается правление Марио Драги, подпись которого красуется на всех новых купюрах евро. Осенью он покинет свой пост, и от того, кто станет новым руководителем европейского центробанка, во многом будет зависеть его политика.