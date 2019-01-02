Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что проводит новое расследование, связанное с возможным шпионаже в пользу России. На пресс-конференции сообщили, что подозревают "целый ряд лиц", в их числе – бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который был арестован в октябре прошлого года.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис в интервью LRT не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о том, что в рамках расследования был арестован и сын экс-премьера Литвы Казимиры Прунскене председатель Литовской народной партии Вайдотас Прунскус.

На вопрос, был ли вместе с Палецкисом задержан Прунскус, Яунишкис ответил: "Оставлю этот вопрос без ответа, ни да ни нет".

DELFI связался с Прунскусом, он сказал, что не был арестован. Однако он подтвердил, что его допросили.

"Ну, конечно, неправда (что я был арестован – DELFI), это какое-то недоразумение. Надо у Немиры Пумприцкайте (журналист LRT – DELFI) спросить, ведь это в ее интервью был задан такой вопрос. Надо у нее спрашивать, откуда она получила такую информацию, может, она сама ее выдумала. Боюсь сказать, у меня нет ответа на этот вопрос", – сказал Прунскус.

На вопрос, что его связывает с Палецкисом, Прунскус ответил, что зналом с ним "несколько лет", но за это время встречался с ним случайно около 4 раз.

"Господин Яунишкис не подтвердил мой арест (…). Не знаю, может у них такой регламент, не могу ответить на этот вопрос", – сказал Прунскус DELFI. Он не мог также ответить на вопрос, связано ли это с его матерью Казимирой Прунскене.

"Есть разные предположения, честно говоря. Поскольку неясно, с чего все началось, ответ найти непросто", – сказал он.

Прунскус также подтвердил, что арестован он не был, но его допросили. На просьбу больше рассказать об этом, Прунскус ответил, что не хотел бы подробно комментировать обстоятельства, поскольку ведется расследование.

DELFI напоминает, что 19 декабря 2018 года появилась информация о том, что по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан Палецкис. На пресс-конференции Яунишкис, генпрокурор Эвалдас Пашилис и генкомиссар полиции Линас Пярнавас сказали, что в рамках дела подозрения предъявлены ряду лиц, несколько человек арестованы, но точное число подозреваемых не сообщалось.

Яунишкис сказал, что дело ведется в связи с попыткой оказать влияние на политические процессы в Литве.