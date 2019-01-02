Президент Литвы не стала ввязываться в полемику со спикером

Президент Литвы Даля Грибаускайте не стала ввязываться в полемику с раскритиковавшим ее новогоднее поздравление спикером парламента Викторасом Пранцкетисом.

2 января президент посетила открытую после реновации вильнюсскую библиотеку им. Адама Мицкевича. Она не пожелала развивать тему, поднятую в новогоднем поздравлении.

"Мне все было понятно", – отрезала она, отвечая на просьбу пояснить это поздравление для тех, кто его не понял.

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис начал новый год с критики в адрес президента Дали Грибаускайте. Оценивая новогоднее поздравление президента и пожелание не допустить укоренения безграмотности и популизма, он высказал сомнения в связи с искренностью слов главы страны. По его словам, президент просто придумала красивую для цитирования фразу.

"Я их (слова президента - ELTA) не принял, у меня есть мои убеждения, я думаю, что мы должны действовать не воинственностью, а спокойствием, преодолевать с помощью сотрудничества, а не вывешивания военных флагов", - сказал в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.

На призыв президента не допустить укоренения воинственной безграмотности и агрессивного популизма спикер ответил, что Грибаускайте просто подбирает звучные фразы.

"Я думаю, что мы иногда придумываем торжественные фразы, чтобы их можно было цитировать", - заметил Пранцкетис.

В конце спикер вообще высказал сомнения в связи с актуальностью борьбы с популизмом. "Популизм всегда был и будет, поскольку перед выборами всегда обещают больше, чем можно осуществить", - обобщил спикер.

В новогоднем поздравлении Грибаускайте подчеркнула, что в 2019 году внутри страны и на международной арене ждет немало вызовов.

"В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны. Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей безграмотности и агрессивному популизму. Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан", - сказала президент.