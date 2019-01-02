Департамент полиции сообщает, что 1 января в 14.20 ч. рейд состоялся на ул. Парко, в Вильнюсе. Во время рейда полиция остановила автомобиль Volvo V60. Водитель авто был пьян - 0,9 промилле.

После проверки документов выяснилось, что водитель - советник юридического отдела Департамента полиции Р.Н. (1959 г.р.).