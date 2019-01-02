За вождение в нетрезвом виде будет наказан юрист Департамента полиции Литвы

ru.DELFI.lt

Полиция в Литве регулярно проводит рейды, выявляя нетрезвых водителей. Это ни для кого не новость. Однако советник юридического отдела Департамента полиции Литвы все же рискнул и сел за руль в нетрезвом виде.

Департамент полиции сообщает, что 1 января в 14.20 ч. рейд состоялся на ул. Парко, в Вильнюсе. Во время рейда полиция остановила автомобиль Volvo V60. Водитель авто был пьян - 0,9 промилле. После проверки документов выяснилось, что водитель - советник юридического отдела Департамента полиции Р.Н. (1959 г.р.).

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