Пьяный пограничник на новый год избил жену и тестя

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Foto: DELFI / Rafael Achmedov

В Лаздийском районе пьяный пограничник так отметил новый год, что оказался в КПЗ.

1 января, в 1.30 ч. в деревне Карузай (Лаздийский район), в доме нетрезвый пограничник Виштитской заставы Р.З (1984 г.р.) избил нетрезвую (1,21 промилле) сожительницу 1990 г.р. и нетрезвого (2 промилле) тестя 1968 г.р. По данным Департамента полиции, пострадавшим после оказания медицинской помощи назначили амбулаторное лечение. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Из дома забрали находившихся там малолетних детей (2013 г.р. и 2015 г.р.) и передали опекуну. В 15.05 ч. того же дня в Шяштокай (Лаздийский район) был задержан нетрезвый (1,81 промилле) Р.З. Он был доставлен в КПЗ.

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