К Литве приближается опасный циклон: ожидается сильный ветер, метель и похолодание

В среду днем в Литве будет пасмурно и сыро. Циклон принесет новую порцию осадков, на этот раз на смену мокрому снегу придет снег. Сначала эта снежная зона придет на север, затем на запад страны и направится на юго-восток.

В Вильнюсе обильные осадки прогнозируют во второй половине дня. Днем усилится северо-западный ветер, в большинстве районов его порывы составят 15-20 м/с, а на взморье 21-23 м/с. Поскольку будет идти снег, о многих районах ожидается метель, ухудшится видимость. Температура составит 1 градус тепла, однако вечером начнется похолодание, поэтому условия на дорогах ухудшит гололед.

В четверг почти повсюду пойдет снег, ожидается метель, поскольку по-прежнему будет дуть сильный ветер, местами 15-20 м/с. Ночью будет 2-7 градуса мороза, днем 1-5 градусов ниже нуля.

В пятницу ночью зона осадков из Литвы уйдет, небольшой снег возможен лишь в немногих местах. Ветер успокоится. Температура будет снижаться – до 5-10 градусов мороза. Днем придут новые облака, пойдет снег. Местами возможна поземка. Температура воздуха почти повсюду будет чуть ниже 0, только на западе будет около 1 градуса тепла, а на взморье 3 градуса тепла.

В выходные в Литве сохранится зимняя погода. Днем ожидается небольшой снег. В субботу ночью будет 0-5 градусов, а днем около 0. В воскресенье похолодает еще больше: ночью будет 5-10, днем 3-8 градусов мороза.