От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек

В результате неосторожного обращения с фейерверками и петардами в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис информировал информационное агентство BNS о том, что всего в Литве зафиксировано 14 инцидентов, связанных с неосторожным обращением с пиротехникой, пострадали 10 человек, из них двое - 14-летние, они получили серьезные травмы.

В Юрбаркском районе юноша 2004 года получил травму мизинца.

В Вильнюсе, на ул. Тизенхаузу, 14-летнему подростку петардой оторвало три пальца, он находится в реанимации.

Сообщалось также о залетевших на балкон фейерверках, о выбитом окне автомобиля. По данным полиции, в Вильнюсе и Юрбаркасе в больницу были доставлены несовершеннолетние с симптомами алкогольного опьянения ( 2002 и 2006 г.р.).